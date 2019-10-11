Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.

Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Общество Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

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Общество Разведенных родителей могут обязать оплатить квартиру ребенку Председатель Комитета Госдумы по законодательству и строительству Павел Крашенинников рассказал о планах принять документ, согласно которому одного из разведенных родителей могут обязать выплатить дополнительные средства на оплату жилья ребенка, сообщает Парламентская газета.

Экономика Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.