Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
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Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

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