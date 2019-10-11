Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.

Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Технологии В Китае построили подлодку «без головы» В Китае построили субмарину без ограждения выдвижных устройств (рубки).

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.

Технологии Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Происшествия Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.

Армия и оружие Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Экономика Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке незарегистрированного первичного размещения токенов (ICO) компании Telegram.

Фигурное катание Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

Происшествия Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни Госдума разместила на своей странице в соцсети "Вконтакте" опрос с целью узнать отношение граждан РФ к возвращению смертной казни.

Кино Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов» Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.

Гаджеты Прекращен выпуск процессоров Core i7 от Intel Компания отметила, что заказы на эти процессоры можно будет продолжать до 24 апреля следующего года.

Происшествия Двух стюардов «России» нашли мертвыми в Подмосковье В квартире одного из домов по улице Германа Титова в Химках обнаружили два тела, об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Армия и оружие ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.

Армия и оружие Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич рассказала о причине резкого похудения Актриса Анна Хилькевич рассказала, почему она резко похудела. Актриса сообщила, что сбросила около 4 килограмм за неделю.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Экономика В России обсуждают запрет «грязного» пальмового масла Евразийская экономическая комиссия предложила властям ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом, о вреде которого в последнее время говорят всё больше.

Шоу-бизнес Юлия Барановская в слезах рассказала о травме сына Результатом травмы стало то, что важный матч Россия-Шотландия семье пришлось смотреть не на стадионе, а дома, по телевизору.

Общество Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.

Наука Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе Сбор информации на протяжении практически всей жизни участников эксперимента позволил выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.

Здоровье Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Наука Боевую летающую тарелку создали в Китае Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.

Политика Стрелкова оскорбил брат Чубайса Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.