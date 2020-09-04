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РБК
РБК

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.В источнике
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Комсомольская правда

Трамп впервые высказался о Навальном, а Помпео - о Белоруссии

Комсомольская правда05:00
Коммерсантъ

Трамп не видит причин сомневаться в выводах Германии об отравлении Навального

Коммерсантъ18:25
РБК

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

РБК18:45
Интерфакс

Трамп будет недоволен, если отравление Навального подтвердится

Интерфакс18:36
ТАСС

Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального

ТАСС19:15
РИА Новости

Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным

РИА Новости17:54
RT на русском

Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русском18:14

В SpaceX представили результаты тестирования системы Starlink

Представитель SpaceX рассказала, что скорость загрузки данных из интернета при использовании системы Starlink составляет более 100 Мбит / с. Она отметила, что этой скорости хватит для одновременной передачи нескольких потоков видео в высоком разрешении.
REGNUM03:07
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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В Хабаровске на очередной незаконный митинг вышли около тысячи человек

Хабаровск, 5 сентября 2020, 06:07 — REGNUM «Едва ли тысяча человек» вышла на очередной несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба городской администрации.
REGNUM23:07
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ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах

Подозрения ФСБ подтвердились после проведенных обысков: дома у задержанных силовики обнаружили четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.
Городовойвчера в 04:49
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Шведский премьер не поддержал призывы остановить строительство СП-2

Премьер-Министр Швеции Стефан Лёвен прокомментировал призывы ряда политиков остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) из-за ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального.
Известия06:45
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