Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального

ТАСС19:15
РБК

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

РБК18:45
URA.Ru

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Навального

URA.Ru17:59
Коммерсантъ

Трамп не видит причин сомневаться в выводах Германии об отравлении Навального

Коммерсантъ18:25
RT на русском

Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русском18:14
Интерфакс

Трамп будет недоволен, если отравление Навального подтвердится

Интерфакс18:36
РИА Новости

Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным

РИА Новости17:54

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufaвчера в 04:56

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
8

В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUMвчера в 06:13
20

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спортвчера в 03:38
3

«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

"Холодильник.ру" обыскали по делу о выводе средств за границу Как стало известно "Ъ", при поддержке вооруженного спецназа полиция провела обыски и выемки у владельцев и руководителей одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники "Холодильник.ру".
Коммерсантъ19:51
1