Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.