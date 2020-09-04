Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.В источнике
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