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РБК
РБК

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального

ТАСС19:15
РИА Новости

Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным

РИА Новости17:54
Интерфакс

Трамп будет недоволен, если отравление Навального подтвердится

Интерфакс18:36
Коммерсантъ

Трамп не видит причин сомневаться в выводах Германии об отравлении Навального

Коммерсантъ18:25
RT на русском

Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русском18:14
URA.Ru

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Навального

URA.Ru17:59
РБК

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

РБК18:45

К оператору магазина «Холодильник.ру» пришли с обысками

Сотрудники полиции 3 сентября 2020 года провели обыске в офисе компании «Эдил Импорт» (оператор крупнейшего российского интернет-магазина бытовой техники «Холодильник.ру»), в ходе которых изъяли документы, телефоны, ноутбуки, сервера и прочие носители информации, а также провели допрос сотрудников.
Lenta.ruвчера в 14:42

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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В США россиянину предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки

Гражданину России Егору Крючкову, задержанному в США в августе, предъявили обвинение в «участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру», сообщается на сайте американского Минюста.
Коммерсантъ19:43

Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ruвчера в 09:07
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Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии

Российские и турецкие военнослужащие провели вторую совместную тренировку в Сирии по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования на территориях провинции Идлиб, где создана зона деэскалации, сообщил журналистам заместитель начальника координационного центра Идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков.
РИА Новости20:03
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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37