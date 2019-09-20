Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
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Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

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Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

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