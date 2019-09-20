Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 19:15, Вашингтон
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