Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
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Трамп рассказал о планах возмездия Ирану

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Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

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Трамп заявил о возможности нанести удар по 15 объектам в Иране

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Трамп назвал число объектов Ирана, по которым США готовы нанести удар

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Эксперт объяснил слова Трампа о возможности удара по объектам в Иране

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Трамп заявил, что мог бы нанести удар по Ирану, но предпочитает сдержанный подход

ТАСС12:31

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

РИА Новости11:40
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Глава МИД Украины допустил большую сделку по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил «пакетную» сделку по Донбассу и энергетической безопасности Украины.
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Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину

В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
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Евсеев поссорился с журналистом на пресс-конференции

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвёл итоги матча со "Спартаком" (1:0).
Евро-футбол.ру 14:05
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей

По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
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Актер Павел Устинов записал первое видеообращение после освобождения

Lenta.ru 14:38
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В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи

Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
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Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении

Россия прорабатывает возможность досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении.
РБК 13:30
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В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru 17 сентября в 20:52
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Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев

Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.
N+1 10:35
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина пришла на день рождения к кузбассовцу

Классный парень! — написала Бабкина. Антон Собянин родился в Новокузнецке, там же окончил педагогическую академию.
Газета Кемерова 18 сентября в 03:04
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Космос

Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель

Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Общество

Минюст опроверг отмену профессиональных праздников

Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.
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Плачущая кристаллами девушка в Армении поставила в тупик врачей

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Galax продаёт карты с анимешными девушками, орлами и космическими видами

Компания Galax, видимо, решила, что традиционные видеокарты выглядят слишком скучно, и потому предлагает специальные пластиковые вставки с различными принтами, которые позволяют персонализировать видеоускоритель.
Игромания.ру 14:25
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США временно освободили от пошлин более 300 китайских товаров

Соединённые Штаты временно исключили более 300 китайских товаров из списка товаров, облагающихся пошлинами, сообщает Торговое представительство США.
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Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра

Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь 07:37
Спорт

Девять российских легкоатлетов подали в суд на главу РУСАДА

Девять российских спортсменов подали в суд на главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса из-за интервью функционера французскому изданию L'Equipe, в котором он обвинил атлетов из Чувашии в незаконных переливаниях крови.
ProstoProSport 06:14
Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия вчера в 19:21
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Мультфильм «Маша и Медведь» показали в кинотеатрах Великобритании

Газета.Ru 14:39
Гаджеты

Samsung выпускает бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10s

На своём мероприятии, проходящем в Индии, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M10s.
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ОАК предложила Турции приобрести российские самолеты МС-21 и SSJ

Объединенная авиастроительная корпорация предложила турецким авиакомпаниям купить российские лайнеры МС-21 и Sukhoi SuperJet.
DP.RU вчера в 12:51
Киберспорт

GuardiaN вернулся в Natus Vincere

Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о подписании Ладислава GuardiaN Ковача в состав по CS: GO.
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Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

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«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

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Микки Рурк завещал похоронить себя на Украине

Американский актер и боксер Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области.
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Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

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Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит

Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
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Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО

Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 14:16
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