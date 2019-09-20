Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

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Политика Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении Россия прорабатывает возможность досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении.

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