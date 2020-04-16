Коронавирус
Российская газетаТрамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ
Ранее хозяин Белого дома сообщил, что его страна миновала пик заражения коронавирусом. На сегодняшний день США являются лидерами в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса. Количество летальных случаев превысило 27 тысяч, заболели 614,5 тысячи человек.
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Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
RT на русском вчера в 22:59
Общество
На сайте парламента опубликовали доходы зампредов Госсовета Татарстана
На сайте парламента Татарстана опубликовали документ, в котором содержится информация о доходах заместителей председателя Госсовета республики Марата Ахметова, Юрия Камалтынова, Татьяны Ларионовой и Лилии Мавриной за 2019 год.
Kazanfirst.ru вчера в 18:32
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента вчера в 04:07
Армия и оружие
ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35
Московский Комсомолец вчера в 18:27
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Хоккей
Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»
В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
Чемпионат вчера в 07:13
Футбол
«Барселона» и «Челси» могут обменяться футболистами
Испанский футбольный клуб «Барселона» и английский «Челси» могут обменяться футболистами во время летнего трансферного окна из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса.
News.ru вчера в 06:55
Общество
Доктор Мясников стал представителем Инфоцентра по коронавирусу
Известный телеведущий, главврач столичной клинической больницы №71 Александр Мясников стал официальным представителем информационного центра о коронавирусе (ИЦК).
Московский Комсомолец вчера в 12:19
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Общество
В Москве умерли семь заболевших коронавирусом
В России болеют 24 567 человек. В Москве число заболевших составляет 14 776.
Газета.Ru вчера в 17:18
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 17:00
Общество
В ПФР назвали новое условие для получения выплаты в 5000 рублей
В Пенсионном фонде России заявили, что есть одно важное условие для получения выплаты в пять тысяч рублей семьям с детьми до трех лет.
Primpress.ru вчера в 12:00
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
В России остался только один регион без коронавируса
Последним регионом без коронавируса является Республика Алтай. Ранее сообщалось о двух регионах без официально подтвержденных заражений.
Газета.Ru вчера в 04:01
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Политика
Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Ридус вчера в 23:52
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su вчера в 03:00
Политика
В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом
Донецк и Киев проведут очередной обмен пленными.
BFM.ru вчера в 11:22
Общество
Дептранс Москвы заявил об отсутствии очередей на станциях метро
В свою очередь, Собянин назвал образование очередей из-за проверки пропусков на передвижение в Москве «очень критичным фактом» и пообещал, что власти автоматизируют этот процесс.
Известия 01:21
Общество
В Башкирии смягчили режим повышенной готовности
Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности».
ProUfu.ru 00:27
Кино
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Экспресс газета вчера в 12:28
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 14 апреля в 13:01
Происшествия
В Кузбассе подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом
Продолжают лечиться 18 пациентов с коронавирусом.
REGNUM 00:50
Политика
Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву
Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Коммерсантъ вчера в 16:32