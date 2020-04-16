Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаТрамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ

Ранее хозяин Белого дома сообщил, что его страна миновала пик заражения коронавирусом. На сегодняшний день США являются лидерами в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса. Количество летальных случаев превысило 27 тысяч, заболели 614,5 тысячи человек.
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Sony поучаствует в производстве аппаратов ИВЛ

REGNUMвчера в 23:56

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса

РБКвчера в 18:59

Трамп сообщил о готовности передать России аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом

ТАССвчера в 19:18

Трамп заявил о готовности США передать России аппараты ИВЛ

RT на русскомвчера в 19:17

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

РИА Новостивчера в 19:13

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Интерфаксвчера в 19:05

Трамп выразил готовность помочь России с аппаратами ИВЛ

Коммерсантъвчера в 22:45
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Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
3,3K
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,3K
Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
RT на русском вчера в 22:59
412
Общество

На сайте парламента опубликовали доходы зампредов Госсовета Татарстана

На сайте парламента Татарстана опубликовали документ, в котором содержится информация о доходах заместителей председателя Госсовета республики Марата Ахметова, Юрия Камалтынова, Татьяны Ларионовой и Лилии Мавриной за 2019 год.
Kazanfirst.ru вчера в 18:32
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Транспорт

Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента вчера в 04:07
2,5K
Армия и оружие

ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35

Московский Комсомолец вчера в 18:27
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,5K
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
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Хоккей

Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»

В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
Чемпионат вчера в 07:13
Футбол

«Барселона» и «Челси» могут обменяться футболистами

Испанский футбольный клуб «Барселона» и английский «Челси» могут обменяться футболистами во время летнего трансферного окна из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса.
News.ru вчера в 06:55
Общество

Доктор Мясников стал представителем Инфоцентра по коронавирусу

Известный телеведущий, главврач столичной клинической больницы №71 Александр Мясников стал официальным представителем информационного центра о коронавирусе (ИЦК).
Московский Комсомолец вчера в 12:19
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Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
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Общество

В Москве умерли семь заболевших коронавирусом

В России болеют 24 567 человек. В Москве число заболевших составляет 14 776.
Газета.Ru вчера в 17:18
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Здоровье

Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 17:00
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Общество

В ПФР назвали новое условие для получения выплаты в 5000 рублей

В Пенсионном фонде России заявили, что есть одно важное условие для получения выплаты в пять тысяч рублей семьям с детьми до трех лет.
Primpress.ru вчера в 12:00
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,2K
Общество

В России остался только один регион без коронавируса

Последним регионом без коронавируса является Республика Алтай. Ранее сообщалось о двух регионах без официально подтвержденных заражений.
Газета.Ru вчера в 04:01
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Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
8
Политика

Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Ридус вчера в 23:52
80
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню

На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su вчера в 03:00
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Политика

В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом

Донецк и Киев проведут очередной обмен пленными.
BFM.ru вчера в 11:22
Общество

Дептранс Москвы заявил об отсутствии очередей на станциях метро

В свою очередь, Собянин назвал образование очередей из-за проверки пропусков на передвижение в Москве «очень критичным фактом» и пообещал, что власти автоматизируют этот процесс.
Известия 01:21
Общество

В Башкирии смягчили режим повышенной готовности

Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности».
ProUfu.ru 00:27
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Кино

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Экспресс газета вчера в 12:28
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
31
Армия и оружие

В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»

На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 14 апреля в 13:01
60
Происшествия

В Кузбассе подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом

Продолжают лечиться 18 пациентов с коронавирусом.
REGNUM 00:50
3
Политика

Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву

Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Коммерсантъ вчера в 16:32
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