Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТрамп: убийством Сулеймани США пытаются не начать, а остановить войну

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну, передает РИА "Новости". Кроме того, Трамп обвинил Сулеймани в совершении терактов, сказав, что смерть невинных людей была его "нездоровой страстью".
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с чего всё началось

США теряют статус сверхдержавы из-за комментариев «кучки студентов»

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани — это результат начавшейся в США предвыборной гонки, считает Анатолий Вассерман. Дональд Трамп вынужден таким образом спасать свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене.
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Трамп: убийством Сулеймани США пытаются не начать, а остановить войну

Газета.Ru15:48

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Lenta.ru16:23

Трамп: США готовы к дальнейшим действиям против Ирана

ТК Звезда15:40
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Армия и оружие

Минобороны РФ отреагировало на гибель иранского генерала Сулеймани

Ранее президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и «сокрушительный ответ» на гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате авиаудара Пентагона вблизи международного аэропорта Багдада.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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