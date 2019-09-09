Политика
RT на русскомТрамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате. Трансляцию брифинга Трампа вёл C-SPAN.
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Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Космос
Индийский модуль потерял связь с Землей при посадке на Луну
Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей по время посадки на Луну.
Профиль 07 сентября в 02:09
Авто
Iveco хочет расширить производство в России
Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет.
Автоновости дня 03:10
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Шоу-бизнес
Экс-участника проекта «Дом-2» Антона Шоки экстренно прооперировали
Экс-участник проекта "Дом-2" Антон Шоки в соцсети Instagram рассказал поклонникам, что ему потребовалась экстренная медицинская помощь.
Дни24 07:36
Политика
Трамп ответил критикам своих волос
Президент США Дональд Трамп заявил, что его волосы не идеальны, но они лучше, чем у большинства его ровесников.
Известия 21:23
Армия и оружие
Подразделения ЮВО получили в августе около сотни единиц новой техники
ИА Крыминформ 04:03
Политика
Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.
ФАН 06:07
Гаджеты
Компания Apple представит новые модели iPhone
ФедералПресс 20:51
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Экономика
В ЦБ сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковушек
Стоимость полиса ОСАГО для владельцев легковушек за восемь месяцев текущего года снизилась на 4%. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.
Известия 14:00
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:41
Футбол
Сарри хочет, чтобы Роналду забил 40 голов за сезон в Серии А
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду забил 40 голов в чемпионате Италии в нынешнем сезоне.
REGNUM 08:58
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия 21:27
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю
Первый российский антропоморфный робот «Федор», который побывал в космосе, вернулся на Землю.
Комсомольская правда 06 сентября в 18:00
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Шоу-бизнес
«С ума сошли»: Слава высказалась о молодом любовнике
Певица Слава (наст.имя Анастасия Сланевская) довольно резко высказалась о слухах про ее молодого любовника.
Дни.ру 10:54
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова
Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 11:00