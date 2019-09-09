Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате. Трансляцию брифинга Трампа вёл C-SPAN.

Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Космос Индийский модуль потерял связь с Землей при посадке на Луну Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей по время посадки на Луну.

Авто Iveco хочет расширить производство в России Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Шоу-бизнес Экс-участника проекта «Дом-2» Антона Шоки экстренно прооперировали Экс-участник проекта "Дом-2" Антон Шоки в соцсети Instagram рассказал поклонникам, что ему потребовалась экстренная медицинская помощь.

Политика Трамп ответил критикам своих волос Президент США Дональд Трамп заявил, что его волосы не идеальны, но они лучше, чем у большинства его ровесников.

Политика Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Экономика В ЦБ сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковушек Стоимость полиса ОСАГО для владельцев легковушек за восемь месяцев текущего года снизилась на 4%. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

Общество Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.

Энергетика Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Футбол Сарри хочет, чтобы Роналду забил 40 голов за сезон в Серии А Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду забил 40 голов в чемпионате Италии в нынешнем сезоне.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.

Космос Робот «Федор» успешно вернулся на Землю Первый российский антропоморфный робот «Федор», который побывал в космосе, вернулся на Землю.

Энергетика Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.

Шоу-бизнес «С ума сошли»: Слава высказалась о молодом любовнике Певица Слава (наст.имя Анастасия Сланевская) довольно резко высказалась о слухах про ее молодого любовника.