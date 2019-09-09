Политика
RT на русскомТрамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате. Трансляцию брифинга Трампа вёл C-SPAN.
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Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Происшествия
В детском саду в Чите упал потолок
ТАСС вчера в 20:55
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Политика
СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России
СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ предприняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Происшествия
Штаб Навального в Уфе обыскивают по делу об отмывании денег
Утром 10 сентября в штабе Навального в Уфе начались обыски по делу об отмывании денег. Об этом в социальных сетях сообщили активисты штаба.
МР7.ру 00:43
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Украинский омбудсмен заявила о желании вернуть из России 113 граждан
Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России.
РБК 00:31
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Здоровье
Минздрав рассчитывает, что вейпы и кальяны приравняют к сигаретам в ближайшее время
Минздрав РФ считает необходимым в скором времени рассмотреть и принять закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
ТАСС вчера в 23:02
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Происшествия
Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов
Депутаты Палаты общин в понедельник вечером приступили к обсуждению вопроса о необходимости проведения досрочных выборов в британский парламент.
ТАСС вчера в 18:26
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Здоровье
Столичный областной перинатальный центр признали лучшим в России
В рамках национальной премии «Репродуктивное завтра России» столичный областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе, был признан лучшим.
Вечерняя Москва вчера в 13:01
Футбол
«Реал» готов продать Вальехо
«Реал» рассматривает вопрос о том, чтобы заработать на защитнике Хесусе Вальехо следующим летом.
Матч ТВ вчера в 22:28
Футбол
Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте
Вести.Ru вчера в 16:40
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета вчера в 13:54
Происшествия
Жертвами наводнения в Таиланде стали десятки людей
На севере и северо-востоке Таиланда наводнения, вызванные сильными дождями, привели к гибели 28 человек.
Вести.Ru 00:22
Гаджеты
В iPhone 11 установят новый сопроцессор с кодовым названием Rose
Компания Apple разработала новый сопроцессор с кодовым названием Rose (R1) к чипам A13 в iPhone 11.
The GEEK вчера в 11:35
Гаджеты
10 сентября Apple покажет новый iPhone
10 сентября состоится презентация новых продуктов Apple.
Газета Кемерова вчера в 12:40
Политика
Таксистам в России могут ужесточить правила приема на работу
Агрегаторы такси предложили ужесточить правила приема водителей на работу.
Газета.Ru вчера в 21:14
Гаджеты
Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу
Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com вчера в 17:01
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
RT на русском 08 сентября в 17:20
Хоккей
«Витязь» нанёс московскому «Динамо» первое поражение в сезоне
Чемпионат вчера в 14:44
Происшествия
Гендиректора телеканала «Дождь» Синдееву вызвали на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила на своей странице в Facebook, что ее вызвал на допрос в качестве свидетеля старший следователь по особо важным делам генерал-майор юстиции Рустам Габдулин.
Московский Комсомолец вчера в 14:14
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36