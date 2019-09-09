Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате. Трансляцию брифинга Трампа вёл C-SPAN.

Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

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