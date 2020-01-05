с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране

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