Политика
Газета.RuТрамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы. Об этом он написал в своем Twitter.
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с чего всё началось
Американский лидер предупредил в Twitter, что США не желают больше угроз, имея в виду намерение Ирана ответить на ликвидацию американскими военными генерала иранских спецслужб Касема Сулеймани.Российская газетавчера в 18:11
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Трамп грозит нанести удары по 52 объектам Ирана в случае атак против американцев
Интерфаксвчера в 18:27
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Молодая жена Петросяна оказалась владелицей элитной квартиры в Москве
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна оказалась владелицей огромной элитной квартиры в Москве.
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S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.