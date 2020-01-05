Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы. Об этом он написал в своем Twitter.
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с чего всё началось
Американский лидер предупредил в Twitter
, что США не желают больше угроз, имея в виду намерение Ирана ответить на ликвидацию американскими военными генерала иранских спецслужб Касема Сулеймани.
Российская газетавчера в 18:11

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Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

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ТАССвчера в 18:16

Трамп заявил о готовности «быстро и сильно» атаковать 52 иранских объекта

Lenta.ruвчера в 18:15

Трамп грозит нанести удары по 52 объектам Ирана в случае атак против американцев

Интерфаксвчера в 18:27
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Коммерсантъ вчера в 23:54
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РИА Новости вчера в 09:14
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В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
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Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает коллегу из США Майка Помпео «высокомерным клоуном».
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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