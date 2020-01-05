с чего всё началось

Если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, то пусть это послужит предупреждением. Мы нацелены на 52 иранских объекта, в соответствии с 52 американскими заложниками, которые были захвачены Ираном много лет назад.

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

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Политика Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию Саудовская Аравия осудила решение парламента Турции одобрить отправку турецких военных в Ливию, нарушающее "резолюцию Совета Безопасности (ООН) по Ливии" и подрывающее международные усилия разрешить кризис в стране, передает саудовское агентство новостей SPA заявление МИД страны.

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Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.

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Армия и оружие В США назвали преимущества украинской армии над американской Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

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Футбол «Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.

Происшествия Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье возбудили уголовное дело о дедовщине в военной части: 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев.