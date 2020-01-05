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РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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Дональд Трамп
Если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, то пусть это послужит предупреждением. Мы нацелены на 52 иранских объекта, в соответствии с 52 американскими заложниками, которые были захвачены Ираном много лет назад.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТК Звезда 18:13
с чего всё началось
«Пусть это будет предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад»,— написал господин Трамп в Twitter
.
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