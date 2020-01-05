с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Общество Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

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Армия и оружие NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

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Гаджеты Xiaomi Mi 9T получил финальную MIUI 11 и Android 10 Большинство пользователей сообщает, что они уже начали получать долгожданное обновление, которое весит порядка 2,2 ГБ и несет в себе функции MIUI 10 на Android 10.

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Гаджеты Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.

Хоккей Хоккеисты Самсонов и Кузнецов стали второй и третьей звёздами дня НХЛ В ночь на 4 января «Вашингтон» одержал победу над «Каролиной» со счётом 4:3. Самсонову удалось отразить 38 бросков по воротам, а Кузнецов забил гол и сделал результативную передачу.