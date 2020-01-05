Политика
РИА НовостиТрамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
Читать в источнике
с чего всё началось
Американский лидер предупредил в Twitter, что США не желают больше угроз, имея в виду намерение Ирана ответить на ликвидацию американскими военными генерала иранских спецслужб Касема Сулеймани.Российская газетавчера в 18:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
Энергетика
Возобновлена прокачка нефти из России в Белоруссию
Прокачка нефти из России в Белоруссию возобновлена, сообщил представитель концерна "Белнефтехим".
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Единоборства
Брэдли: Усик перебоксирует Джошуа
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Энергетика
Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Армия и оружие
В российские войска в 2020 году поступит шесть модернизированных Ту-95МС
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
Общество
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Армия и оружие
Исламисты атаковали военную базу США в Кении
Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» утром 5 января напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в Кении.
Игры
Издателю Rune II удалось вернуть исходный код и ассеты игры
Представители издательства Ragnarok Game сообщили, что компании наконец удалось вернуть ассеты и исходный код Rune II, которые они через суд требовали от бывших разработчиков игры из студии Human Head.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на российском рынке в 2020 году.
Политика
Тело генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания
Тело убитого при операции США в Ираке генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания. Об этом сообщает агентство ISNA.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T получил финальную MIUI 11 и Android 10
Большинство пользователей сообщает, что они уже начали получать долгожданное обновление, которое весит порядка 2,2 ГБ и несет в себе функции MIUI 10 на Android 10.
Футбол
Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander выйдет в 2020 году
Автопроизводитель в 2020 году намерен не только сменить поколение Outlander, но и представить новый компактный кроссовер с гибридной подзаряжаемой установкой.
Автоспорт
Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии
Гаджеты
Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Хоккей
Хоккеисты Самсонов и Кузнецов стали второй и третьей звёздами дня НХЛ
В ночь на 4 января «Вашингтон» одержал победу над «Каролиной» со счётом 4:3. Самсонову удалось отразить 38 бросков по воротам, а Кузнецов забил гол и сделал результативную передачу.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Шоу-бизнес
Катя Кищук закрутила роман с популярным британским рэпером Slowthai
Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук закрутила очередной роман.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Гаджеты
Телевизоры Samsung 8K QLED TV 2020 года получат поддержку Nextgen TV
Компания Samsung Electronics объявила о том, что линейка телевизоров QLED 8K 2020 года получит поддержку ATSC 3.0.