Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
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с чего всё началось
Американский лидер предупредил в Twitter
, что США не желают больше угроз, имея в виду намерение Ирана ответить на ликвидацию американскими военными генерала иранских спецслужб Касема Сулеймани.
Российская газетавчера в 18:11

Подробнее о событии

В Госдуме оценили заявление Трампа о «быстром и сильном ударе» по Ирану

RT на русском02:51

Трамп пригрозил Ирану «быстрым и сильным» ответом Вашингтона в случае атаки

ТАССвчера в 18:16

Главные новости к утру 5 января

Коммерсантъвчера в 23:05

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране

Газета.Ruвчера в 18:24

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

РИА Новости00:56

Трамп заявил о готовности «быстро и сильно» атаковать 52 иранских объекта

Lenta.ruвчера в 18:15

Трамп пригрозил ударом по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев

РБКвчера в 18:10
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Энергетика

Возобновлена прокачка нефти из России в Белоруссию

Прокачка нефти из России в Белоруссию возобновлена, сообщил представитель концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru вчера в 12:29
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
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Брэдли: Усик перебоксирует Джошуа

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Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика Сегодня вчера в 04:26
Энергетика

Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Газета.Ru 00:58
Общество

Скончался онколог Андрей Павленко

Вести.Ru 02:53
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК вчера в 12:29
Армия и оружие

В российские войска в 2020 году поступит шесть модернизированных Ту-95МС

Коммерсантъ 02:29
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
РИА Новости 01:59
Общество

Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Известия 00:33
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Армия и оружие

Исламисты атаковали военную базу США в Кении

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» утром 5 января напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в Кении.
РБК 02:45
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Издателю Rune II удалось вернуть исходный код и ассеты игры

Представители издательства Ragnarok Game сообщили, что компании наконец удалось вернуть ассеты и исходный код Rune II, которые они через суд требовали от бывших разработчиков игры из студии Human Head.
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«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на российском рынке в 2020 году.
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Тело генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания

Тело убитого при операции США в Ираке генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания. Об этом сообщает агентство ISNA.
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Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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