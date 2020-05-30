Политика
News.ruТрамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением. Он сообщил, что готов отправить военных в Миннеаполис, в котором митингующие устроили беспорядки. Наши вооружённые силы готовы, обладают волей и умением, если власти города когда-либо захотят вызвать наши вооружённые силы.
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Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru вчера в 03:50
Здоровье
Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса
«Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.
Псковское агентство информации 06:18
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Шоу-бизнес
Волочкова показала лишнее в слишком тесном боди
На балерине было надето боди нежно-голубого цвета. Оно оказалось слишком узким, и едва не продемонстрировало интимные места Анастасии.
7Дней.ру 15:55
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Транспорт
Петербуржцы начали массово активировать льготные проездные
Ранее сообщалась, что с 29 по 30 июня, пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных билетов (при этом записанные на карте деньги полностью восстановятся).
Piter.tv 06:06
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 10:25
Экономика
Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости 28 мая в 16:52
Шоу-бизнес
Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым
46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом.
Московский Комсомолец 03:27
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
Общество
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом
Российская газета 15:55
Здоровье
Что произойдёт с телом, если на месяц отказаться от молочных продуктов
О пользе и вреде молочных продуктов до сих пор ведутся споры среди опытных специалистов нутрициологии и медицины.
Чемпионат 15:45
Здоровье
Группу риска по заболеваемости рассеянным склерозом назвал доктор
Категорию людей, которые находятся в группе риска развития рассеянного склероза, назвал руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, доктор медицинских наук Ян Власов, пишет РИА Новости.
Live24 04:44
Политика
В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции
Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
РБК 09:51
Здоровье
Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью
Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
ТАСС 06:22
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Здоровье
Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области
Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 28 мая в 06:51
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 28 мая в 10:48
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер 27 июня
Отмечается, что общефедеральный "Выпускной вечер" состоится 27 июня. В Минпросвещения уточнили, что он охватит программой все субъекты РФ.
Деловое.ТВ вчера в 15:02
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Общество
Песков пообещал сбрить бороду до выхода на работу
Газета.Ru 11:49
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30