Политика

News.ruNews.ruТрамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением. Он сообщил, что готов отправить военных в Миннеаполис, в котором митингующие устроили беспорядки. Наши вооружённые силы готовы, обладают волей и умением, если власти города когда-либо захотят вызвать наши вооружённые силы.
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Трамп готов отправить военных в Миннеаполис, если попросят местные власти

Комсомольская правда13:51

Трамп готов отправить войска в Миннеаполис

Газета.Ru13:49

Трамп готов отправить военных в Миннеаполис

Вести.Ru13:48

Дональд Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис

Говорит Москва13:41

Президент США готов отправить военных в охваченный беспорядками город Миннеаполис

Эхо Москвы13:31

Трамп заявил о готовности отправить в Миннеаполис военных

Московский Комсомолец13:30

Трамп готов отправить военных в Миннеаполис

РИА Новости13:28
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
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Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
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Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
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Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
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«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
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Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

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Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер 27 июня

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Экономика

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