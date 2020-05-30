Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением. Он сообщил, что готов отправить военных в Миннеаполис, в котором митингующие устроили беспорядки. Наши вооружённые силы готовы, обладают волей и умением, если власти города когда-либо захотят вызвать наши вооружённые силы.

Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис

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