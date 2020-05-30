Политика
News.ruТрамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением. Он сообщил, что готов отправить военных в Миннеаполис, в котором митингующие устроили беспорядки. Наши вооружённые силы готовы, обладают волей и умением, если власти города когда-либо захотят вызвать наши вооружённые силы.
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Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Lenta.ru 15:45
Футбол
Широков: «Якин даже на тренера не был похож»
Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru вчера в 10:42
Происшествия
СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King
Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59
Общество
Роспотребнадзор назвал условия открытия религиозных учреждений
Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений для возобновления богослужений после их приостановки из-за пандемии коронавируса.
Известия 00:21
Культура
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Общество
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 17:06
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Происшествия
В Окленде застрелили сотрудника ФСО США
В городе Окленд штата Калифорния застрелили сотрудника Федеральной службы охраны США в ходе массовых беспорядков.
Pravda.Ru 08:21
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Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Хоккей
Кутюр: расизм есть и в обществе, и в хоккее. Это факт
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр поделился своим мнением о проблеме расизма.
Чемпионат 16:59
Политика
Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами
Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам акций протеста многочисленными арестами и использованием «неограниченной мощи» военных.
Lenta.ru 16:20
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Происшествия
Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах
Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Политика
Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor вчера в 11:57
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Происшествия
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» рассказали о поиске трехлетней Вари под Псковом
Заявка о поисковой операции поступила в петербуржский отряд «Лиза Алерт» на следующий день после пропажи трехлетней Вари П. из садоводческого товарищества «Кебь» в Псковском районе.
Невские Новости 12:21
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 11:40
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
Энергетика
С чем связан интерес Китая к сланцевым компаниям США
Чем вызван интерес Китая к американским сланцевикам — в материале RT.
RT на русском 06:31
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 08:32
Авто
Объявлены лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Новые автомобили вчера в 03:15