Политика

News.ruNews.ruТрамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением. Он сообщил, что готов отправить военных в Миннеаполис, в котором митингующие устроили беспорядки. Наши вооружённые силы готовы, обладают волей и умением, если власти города когда-либо захотят вызвать наши вооружённые силы.
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Президент США готов отправить военных в охваченный беспорядками город Миннеаполис

Эхо Москвы13:31

Трамп готов отправить военных в Миннеаполис, если попросят местные власти

Комсомольская правда13:51

Трамп готов отправить военных в Миннеаполис

РИА Новости13:28
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