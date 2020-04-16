Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
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Дональд Трамп
Мне кажется, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем.
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