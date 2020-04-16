Коронавирус
РИА НовостиТрамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
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Мне кажется, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 19:17
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Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 07:23
Киберспорт
Вышло долгожданное обновление Wastelanders для Fallout 76
Именно сегодня Fallout 76 вышла в Steam.
RuNews24.ru вчера в 09:43
Шоу-бизнес
В Сети восхитились красотой сестер Гарика Харламова
Близняшкам Алине и Кате исполнилось по 21 году. В Сети восхитились красотой девушек и отметили, что они очень похожи с братом.
Летидор вчера в 09:46
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Общество
Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам
Дополнительные стимулирующие выплаты медработникам, которые лечат заболевших коронавирусом, не должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
РБК 10:22
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру вчера в 07:42
Армия и оружие
Мураховский объяснил желание США создать новую тяжелую БМП взамен Bradley
Военный эксперт, публицист Виктор Мураховский высказался о планах США начать разработку новой перспективной боевой машины пехоты, которая придет на замену устаревшим БМП М2 Bradley.
Политическая Экспертиза 10:56
Политика
Трамп: США миновали пик заражения коронавирусом
Соединенные Штаты прошли пик возникновения новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 19:06
Финансы
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд
Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщается в материалах Минфина США.
Коммерсантъ 18:57
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Космос
Между Землей и Луной пролетит недавно обнаруженный астероид
Обнаруженный недавно астероид GH2 2020 приблизится к Земле в среду, 15 апреля, на расстояние примерно 360 000 километров, сообщает The Virtual Telescope Project.
Суть событий 14:24
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
Политика
Лавров рассказал, как защищается от коронавируса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в качестве мер защиты от пандемии стал чаще мыть руки, соблюдает дистанцию с собеседниками, периодически сдает тесты на коронавирус, но не носит маску.
ТАСС 12:21
Общество
Германия частично снимает коронавирусные ограничения
Германия постепенно снимет ограничения в общественной жизни.
BFM.ru 16:30
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
Здоровье
Академик РАН: Коронавирус может проникать в организм человека с едой
В тоже время вирус может проникать внутрь организма человека во время еды или через прикосновения к лицу.
Российская газета вчера в 09:01
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков.
РБК 10:39
Экономика
ЦБ поддерживает увеличение лимита суммы покупок по карте без пин-кода
Банк России поддерживает инициативу об увеличении как минимум до 2000 рублей предельной суммы покупок по банковским картам без ввода пин-кода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
RT на русском 20:08
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда вчера в 00:59
Авто
350-сильный двигатель и задний привод получит новая Mazda 6
Платформа предполагает наличие заднего привода и продольное расположение силовой установки.
ГЛАС.RU вчера в 02:56
Здоровье
Представители ВОЗ раскрыли отношения алкоголя с коронавирусом
Берн, 15 апреля 2020, 16:31 — REGNUM Употребление алкогольных напитков не повышает защищённость организма от заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает 15 апреля один из аккаунтов Всемирной организации здравоохранения.
REGNUM 09:31
Экономика
Росатом оценит конкурентоспособность своих больших АЭС нового типа в перспективе до 2050 г
АО "Прорыв" (входит в госкорпорацию "Росатом") заказало оценку конкурентоспособности перспективных российских проектов АЭС большой мощности с горизонтом до середины нынешнего века с учетом мер по сокращению выбросов парниковых газов, следует из материалов на сайте закупок Росатома.
ПРАЙМ 20:30
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой 06:25
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru 07:38