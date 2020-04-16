Коронавирус
РИА НовостиТрамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
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Футбол
Широков: Слуцкого перед Евро-2016 накрыла эйфория
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.
Газета.Ru 18:48
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Культура
Сегодня в Okko премьера третьего сезона «Убивая Еву»
Ревизор.ру 13 апреля в 01:04
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Единоборства
Бетербиев: думаю, Гассиев будет чемпионом в тяжёлом весе
Летом 2018 года Гассиев уступил украинцу Александру Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.
Чемпионат 13:39
Космос
При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит
Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru 11:41
Экономика
ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода
В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Газета.Ru 21:16
Авто
На Нюрбургринге замечен «заряженный» Volkswagen Golf R
На портале «Мотор1» появились фото нового Volkswagen Golf R. Автомобиль замечен на легендарной трассе Нюрбургринга.
ГЛАС.RU 04:57
Здоровье
В Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:11
Игры
Эксклюзивы уходят – на сайте Amazon заметили РС-версию Persona 5 Royal
На сайте французского отделения торговой сети Amazon обнаружили упоминание о РС-версии Persona 5 Royal от компании Atlus.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Культура
Продюсер об именах в сериале «Зулейха открывает глаза»: Все совпадения случайны
Татар-информ 10:38
Единоборства
Уайлдер не признаёт чемпионство Фьюри
Sport.ru 15:59
Энергетика
WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
МонаВиста вчера в 05:52
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек
За сутки в США от COVID-19 умерло рекордное количество человек. От коронавируса скончались 2228 человек.
Bash.News 12:28
Армия и оружие
Турция перебросила спецназ на юг Идлиба
Официально Анкара не комментирует переброску в южную часть провинции Идлиб, своего спецназа.
Avia.pro 17:27
Общество
Соловьев не принял вызов Уткина на рэп-батл
Телеведущий Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-батле с блогером Василием Уткиным и назвал его "больным человеком".
Газета.Ru 06:21
Общество
В России выявили нулевого пациента с коронавирусом
Москва, 15 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Нулевым российским пациентом с выявленным коронавирусом был мужчина средних лет, прилетевший в Москву из Милана.
REGNUM 08:18
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры 14:47
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Здоровье
Госпиталь для больных коронавирусом открывается в Новосибирске
RuNews24.ru 03:52
Общество
«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне
"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.
РИА Новости 16:35
Кино
Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам сняться у Скорсезе
Культуромания 16:03
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в Приморье достигло 40
В Приморском крае коронавирус подтвердился еще у четырех человек. Теперь в регионе зарегистрировано 40 случаев COVID-19.
EastRussia 21:19