Президент США Дональд Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и Вашингтон готов ей помочь. Об этом он заявил на брифинге, трансляция которого велась в YouTube-канале Белого дома.

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса

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