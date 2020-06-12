Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.

Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

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