Политика
ИзвестияТрамп заявил о готовности содействовать переговорам России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов оказать содействие переговорам между Россией и Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg. По его словам, он примет участие в переговорах, если это потребуется.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 23:15, Вашингтон
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика
СМИ назвали имя возможного осведомителя США из материала CNN
В материале CNN о секретной эвакуации осведомителя США в правительстве России идет речь об Олеге Смоленкове, который в разные годы работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства, заявил источник газеты «Коммерсантъ» в госорганах США.
РБК 19:26
Общество
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM 19:04
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Экономика
СМИ сообщили об идее Минпромторга повысить утильсбор на автомобили
Минпромторг предложил правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
РБК 22:41
Общество
Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина
«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM 06:31
Гаджеты
Apple представит новые модели смартфона iPhone
Реальное время 22:21
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Экономика
Авиабилеты подорожали на четверть
Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Lenta.ru 21:46
Авто
Кроссовер Hyundai Creta получил в России спецверсию Rock Edition
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai запустила продажи лимитированной серии модели Creta.
Goroday.ru 08:58
Общество
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика
Британский парламент официально приостановил работу
В конце рабочего дня в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостанавливает свою работу до 14 октября, когда королева Соединённого Королевства Елизавета II выступит перед парламентариями и сообщит о новых приоритетах правительства.
Комсомольская правда 10:22
Происшествия
Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали
Газета.Ru 12:11
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Футбол
Сборная России может оформить выход на Евро-2020 уже в следующем туре
Сборная России может оформить выход в групповой этап Евро-2020 уже 10 октября, когда до конца отборочного цикла останется еще три тура.
Спорт день за днем 17:22
Политика
Действующие главы регионов лидируют на выборах губернаторов
В Забайкальском крае — Александр Осипов получает почти 90% после обработки 92%.
Говорит Москва вчера в 16:49
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49