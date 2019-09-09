Политика

ИзвестияИзвестияТрамп заявил о готовности содействовать переговорам России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов оказать содействие переговорам между Россией и Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg. По его словам, он примет участие в переговорах, если это потребуется.
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Трамп заявил, что при необходимости мог бы поучаствовать в переговорах между РФ и Украиной

ТАСС15:41

Трамп заявил о готовности содействовать диалогу России и Украины

РИА Новости15:34

Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

RT на русском15:35

Трамп допустил участие в переговорах между Россией и Украиной

РБК15:34

Президент США Дональд Трамп готов при необходимости участвовать в переговорах между Россией и Украиной

Эхо Москвы20:03

Трамп назвал «большим шагом» обмен лицами между Россией и Украиной

РЕН ТВ15:04

Трамп заявил о готовности содействовать переговорам РФ и Украины

Московский Комсомолец15:58
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 23:15, Вашингтон
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Apple представит новые модели смартфона iPhone

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В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

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Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

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Экономика

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Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

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Комсомольская правда 10:22
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Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали

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Lenta.ru 20:17
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Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
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Сборная России может оформить выход на Евро-2020 уже в следующем туре

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