Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов оказать содействие переговорам между Россией и Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg. По его словам, он примет участие в переговорах, если это потребуется.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Политика Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика СМИ назвали имя возможного осведомителя США из материала CNN В материале CNN о секретной эвакуации осведомителя США в правительстве России идет речь об Олеге Смоленкове, который в разные годы работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства, заявил источник газеты «Коммерсантъ» в госорганах США.

Общество Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Экономика СМИ сообщили об идее Минпромторга повысить утильсбор на автомобили Минпромторг предложил правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

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Политика Действующие главы регионов лидируют на выборах губернаторов В Забайкальском крае — Александр Осипов получает почти 90% после обработки 92%.