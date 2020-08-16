Трамп заявил о кончине своего брата Роберта
14 августа сообщалось, что младшего брата президента США Дональда Трампа Роберта госпитализировали в Нью-Йоркe в тяжелом состоянии. Телеканал ABC co ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани сообщал, что 72-летний родственник главы государства тяжело болен.В источнике
С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром.
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