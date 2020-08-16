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Трамп заявил о кончине своего брата Роберта

14 августа сообщалось, что младшего брата президента США Дональда Трампа Роберта госпитализировали в Нью-Йоркe в тяжелом состоянии. Телеканал ABC co ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани сообщал, что 72-летний родственник главы государства тяжело болен.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром.
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РБК

Трамп сообщил о смерти своего младшего брата

РБК23:15
ТАСС

Умер брат президента США Роберт Трамп

ТАСС22:33
RT на русском

Трамп сообщил о смерти своего брата Роберта

RT на русском22:50
Комсомольская правда

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Комсомольская правда22:44
Телеканал 360°

Умер младший брат Трампа

Телеканал 360°22:40
РИА Новости

Умер брат президента США Роберт Трамп

РИА Новости22:35
Коммерсантъ

Умер младший брат Дональда Трампа

Коммерсантъ23:08

Жену Преснякова-младшего раскритиковали за отдых в Турции

Беременная супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская опубликовала фото из Турции на своей странице в Instagram, после чего подверглась критике подписчиков за то, что отправилась на курорт во время пандемии коронавируса.
РИА Новости23:40
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Владельцы смартфонов Huawei и Honor останутся без обновлений системы

В мае прошлого года американским компаниям было запрещено экспортировать технологии для Huawei, но, по условиям временной лицензии, поставщики ПО всё ещё могли в течение 90 дней снабжать обновлениями мобильные устройства китайского производителя.
Piter.tvвчера в 15:42
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Президент напомнил, как после распада Советского Союза вынашивались планы по формированию Балто-Черноморского региона с участием Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Белоруссии, который служил бы своего рода санитарным кордоном для отделения России от западных стран.
Российский Диалогвчера в 15:43
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У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

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РИА Новостивчера в 11:20
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Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

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Deita.ru13 августа в 19:23
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