Политика
Говорит МоскваСША объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»
По данным The New York Times, американские военные следили за аль-Райми на протяжении нескольких месяцев. Госдеп официально считал его террористом с мая 2010 года. «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещённая во многих странах, в том числе и в России.
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с чего всё началось
США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится в сообщении Белого дома.РБКвчера в 18:35
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Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци
Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци Меган Маркл и принц Гарри скрываются от папарацци.
Общество
Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки
Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах мать и отца девочки, которая с рождения пять лет прожила в перинатальном центре клиники "Мать и дитя", и передал ее органам опеки, передает корреспондент "Интерфакса".
Общество
ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Общество
В ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы
Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Здоровье
Два санатория приготовили для зараженных коронавирусом в НСО
Возможных зараженных коронавирусов отправят на карантин в два специально приготовленных санатория-профилактория в Новосибирской области.
Армия и оружие
США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Происшествия
Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате
Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Хоккей
Сборная РФ по хоккею проиграла Финляндии на Шведских играх
Хоккеисты российской сборной потерпели поражение в матче с командой Финляндии в рамках Шведских игр, этапа Еврохоккейтура.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Политика
Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»
По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
Происшествия
В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше угнанного авто
Здоровье
В Хабаровске с 10 февраля введут режим ношения защитных масок
Решение о введении в Хабаровске с 10 февраля текущего года режима ношения защитных медицинских масок в общественных местах из-за угрозы коронавирусной инфекции приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска.
Футбол
«Барселона» не сыграет в финале Кубка Испании впервые с 2014 года
«Барселона» уступила «Атлетику» (0:1) в четвертьфинале Кубка Испании.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,71-62,76 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,74 руб. — это на 12,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Общество
В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Globallookpress В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщают местные СМИ.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Здоровье
Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить
Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.