с чего всё началось

По данным The New York Times, американские военные следили за аль-Райми на протяжении нескольких месяцев. Госдеп официально считал его террористом с мая 2010 года. «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещённая во многих странах, в том числе и в России.

США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»

Политика Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.

Общество Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах мать и отца девочки, которая с рождения пять лет прожила в перинатальном центре клиники "Мать и дитя", и передал ее органам опеки, передает корреспондент "Интерфакса".

Экономика В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.

Политика Шести российским актерам запретили въезд на Украину Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.

Политика Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти» По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.

Здоровье В Хабаровске с 10 февраля введут режим ношения защитных масок Решение о введении в Хабаровске с 10 февраля текущего года режима ношения защитных медицинских масок в общественных местах из-за угрозы коронавирусной инфекции приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,71-62,76 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,74 руб. — это на 12,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Технологии Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.