Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади

Ранее Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации в Сирии. Сообщалось, что при другой операции, вероятнее всего, был уничтожен также высокопоставленный террорист Абу аль-Хасан аль-Мухаджир.
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с чего всё началось
Американские военные убили вероятного преемника главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter
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