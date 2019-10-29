Армия и оружие
КоммерсантъТрамп заявил об уничтожении преемника аль-Багдади
Американские военные убили вероятного преемника главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.
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Американские военные убили вероятного преемника главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.Коммерсантъ10:46
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