Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъТрамп заявил об уничтожении преемника аль-Багдади

Американские военные убили вероятного преемника главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.
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Американские военные убили вероятного преемника главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter
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