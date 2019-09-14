Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.
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Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силовики уничтожили сына основателя "Аль-Каиды"* Хамзу бен Ладена.
РИА Новости09:13

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Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена

РИА Новости09:13

Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

ТАСС09:46

Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена

RT на русском09:29

Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Lenta.ru09:20

Трамп объявил об уничтожении сына Усамы бен Ладена

РБК09:19

Трамп заявил о ликвидации сына Осамы бен Ладена

Коммерсантъ09:41

Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена в ходе спецоперации

Ведомости09:37
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
Армия и оружие

Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты

Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Политика

Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка

Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ вчера в 12:23
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Реал — Леванте 3:2

Sports.ru 05:34
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:01
Происшествия

Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем

Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Шоу-бизнес

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Врачи ввели актрису в медикаментозную кому, это вынужденная мера. Ранее стало известно о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк.
ТВ Центр вчера в 15:50
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Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС 08:36
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Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Известия 08:00
Политика

Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Экономика

Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз

Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM вчера в 04:48
Хоккей

НХЛ дисквалифицирует Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за употребление кокаина.
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде

Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости вчера в 03:12
Происшествия

В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского

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Политика

Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря

Газета.Ru 08:31
Религия

РПЦ опровергла слухи о высоких доходах священников

В Русской православной церкви назвали фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей.
Интерфакс 08:09
Политика

Зеленский пообещал сделать Украину «кинематографической державой»

RT на русском 07:05
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:37
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

Взгляд.ру вчера в 07:19
Политика

В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.
RT на русском 07:50
Музыка

Лещенко посоветовал вместо The Beatles изучать в школе Пахмутову

Народному артисту РСФСР Льву Лещенко не понравились рекомендации Минкульта, касающиеся изучения в школе творчества знаменитых рок-групп The Beatles и Queen.
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Здоровье

Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель

Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Общество

Росстат зафиксировал рост числа россиян старше 100 лет

За последние десять лет число долгожителей в России увеличилось более чем в 2,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 01:36
Происшествия

СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино

Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
РБК 08:08
Политика

Медведев приедет на празднование 75-летия освобождения Белграда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19-20 октября совершит визит в Сербию, где проведет переговоры с президентом страны Александром Вучичем и главой правительства Анной Брнабич, а также примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских войск.
Lenta.ru 07:39
Политика

Заксобрание Севастополя выбрало спикера

Российская газета 07:35
Политика

Немецкий таблоид пожаловался на «проклятое» советское наследие

Популярный немецкий таблоид выпустил достаточно провокационную статью, в которой речь идет о советском наследии, которое, по характеристике автора, «проклято».
Live24 вчера в 01:26
Политика

В правительстве назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня

В ходе программы на телеканале «Россия 24» Чуйченко отметил, что речь идет более чем о 220 тыс. документах, среди которых декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Мойка78 12 сентября в 23:43
Шоу-бизнес

Врачи отказались делать операцию «Руки-базуки» Терешину

Врачи должны удалить синтол, который ввел себе молодой человек, чтобы быстро «накачать» мышцы.
Телепрограмма 12 сентября в 15:24
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Усама бен Ладен
Эмир
Основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года и взрывы посольств США в Африке в 1998 году, как и за ряд других атак на военные и гражданские цели по всему миру. Уроженец Саудовской Аравии, происходил из богатой семьи, принадлежащей к йеменскому племени киндитов.
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