Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТрамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
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США запускают масштабную антинаркотическую операцию

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В Ростове временно будет ограничено предоставление плановой медицинской помощи.
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