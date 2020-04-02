Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

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