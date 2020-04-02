Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТрамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
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США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

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Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
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Отказ пассажира от международной воздушной перевозки, которая должна состояться в период действия запрета международного авиасообщения, считается вынужденным, и провозная плата подлежит возврату.
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Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
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Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
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Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1

Одна из известнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei разработала следующую версию прошивки EMUI 10.1, которая будет доступна более чем на тридцать моделях смартфонов.
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В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
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Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
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Газета.Ru 02:46
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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии.
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Бюджетный смартфон iPhone 9 могут представить 15 апреля

Бюджетный смартфон iPhone 9, который является преемником iPhome SE, могут представить 15 апреля.
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Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
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Названы темпы роста эпидемии коронавируса в России

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На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
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В России ужесточили уголовную ответственность за нарушение карантина

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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

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