Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

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Транспорт Минтранс объяснил порядок возврата авиабилетов Отказ пассажира от международной воздушной перевозки, которая должна состояться в период действия запрета международного авиасообщения, считается вынужденным, и провозная плата подлежит возврату.

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Политика Россия меняет дату окончания Второй мировой войны Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

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