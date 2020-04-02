Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Общество Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Хоккей Игроки НХЛ выбрали лучших хоккеистов лиги Среди защитников лучше всего, по мнению самих игроков, проявил себя швед Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», получивший 37,88%.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.

Здоровье В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.

Общество Россияне пожаловались на условия карантина в Риме Россияне, которые находились на круизном лайнере Costa Luminosa, рассказали об условиях содержания в отеле в Риме, куда их поместили на карантин после выявления на судне инфицированных коронавирусом, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Происшествия В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.

Политика Госдума одобрила закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны Согласно опубликованному документу, в РФ будет упразднена ранее действующая дата дня воинской славы (2 сентября), а День окончания Второй мировой войны (1945 год) перенесен на 3 сентября.

Здоровье Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.

Политика Премьер Японии может отложить запланированную на май поездку в Москву Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность отмены своей поездки в Москву в мае на фоне пандемии коронавируса, заявили представители правительства Японии в четверг.

Футбол Дзюба прокомментировал способ лечения коронавируса водкой Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал способ лечения коронавирусной инфекции при помощи водки.

Здоровье У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус В Национальный медицинский исследовательский центр онкологии (НМИЦ) им. Блохина в Москве приостановлена госпитализация в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей из-за заболевшей коронавирусом сотрудницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе онкоцентра.

Гаджеты Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.