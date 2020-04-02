Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТрамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
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Трамп заявил об ужесточении борьбы с наркокартелями из-за пандемии

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США объявили о начале масштабной операции по борьбе с наркотрафиком

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Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
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Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
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В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса

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Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки

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Российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя

Многие российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя, передает ОТР.
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