Коронавирус
Газета.RuТрамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
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Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Экономика
Рекордная индексация. Пенсионерам готовят повышение выплат
Как уточнили в ПФР, размер индексации составит 6,1 процента. Это рекордный показатель за все последние годы.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии
В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
Хоккей
Игроки НХЛ выбрали лучших хоккеистов лиги
Среди защитников лучше всего, по мнению самих игроков, проявил себя швед Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», получивший 37,88%.
Общество
Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Ломбардии
Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию в 17 лечебных учреждениях в итальянской Ломбардии.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия приближается к пику по коронавирусу
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Происшествия
В Красноярске женщина с ребенком пострадали в ДТП со «скорой»
Здоровье
В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Общество
Россияне пожаловались на условия карантина в Риме
Россияне, которые находились на круизном лайнере Costa Luminosa, рассказали об условиях содержания в отеле в Риме, куда их поместили на карантин после выявления на судне инфицированных коронавирусом, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
Общество
В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек
Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
Политика
Госдума одобрила закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Согласно опубликованному документу, в РФ будет упразднена ранее действующая дата дня воинской славы (2 сентября), а День окончания Второй мировой войны (1945 год) перенесен на 3 сентября.
Общество
В «Почте России» рассказали о работе отделений Псковской области
О работе отделений Псковской области рассказали в «Почте России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.
Здоровье
Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
Происшествия
В Якутии нарушена связь из-за похищенного кабеля «Ростелекома»
Жители Якутии сегодня, 1 апреля, остались без связи, у абонентов компании «Ростелеком» по всей республике также погасли экраны телевизоров, исчез интернет.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Политика
Премьер Японии может отложить запланированную на май поездку в Москву
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность отмены своей поездки в Москву в мае на фоне пандемии коронавируса, заявили представители правительства Японии в четверг.
Кино
Зак Снайдер рассказал, в чем смысл фильма «Бэтмен против Супермена»
Американский режиссер Зак Снайдер на прошедших выходных провел трансляцию с просмотром своей же картины "Бэтмен против Супермена" с подробным разбором лора этой киновселенной.
Армия и оружие
Конструктор Су-57 назвал недостатки американских F-22 и F-35
Генеральный конструктор Су-57 Михаил Стрелец рассказал о недостатках американских истребителей F-22 и F-35.
Футбол
Дзюба прокомментировал способ лечения коронавируса водкой
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал способ лечения коронавирусной инфекции при помощи водки.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус
В Национальный медицинский исследовательский центр онкологии (НМИЦ) им. Блохина в Москве приостановлена госпитализация в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей из-за заболевшей коронавирусом сотрудницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе онкоцентра.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля
Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Общество
Чечня первой из регионов России объявила о закрытии границ
Власти Чечни приняли решение закрыть границы региона в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Общество
Российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя
Многие российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя, передает ОТР.