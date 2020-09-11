Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений
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Ни Китай, ни Россия не обладают оружием, подобным тому, что сейчас имеется у Соединенных Штатов, заявил Дональд Трамп. По его словам, об этих вооружениях никто не знает. Ранее американский президент рассказывал о "супер-пупер" ракете.В источнике
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