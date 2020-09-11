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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений

Ни Китай, ни Россия не обладают оружием, подобным тому, что сейчас имеется у Соединенных Штатов, заявил Дональд Трамп. По его словам, об этих вооружениях никто не знает. Ранее американский президент рассказывал о "супер-пупер" ракете.В источнике
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РИА Новости

Трамп рассказал о наличии у США невиданных систем вооружений

РИА Новости20:31
Интерфакс

Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений

Интерфакс21:48
РБК

Трамп объявил о наличии у США неизвестного другим оружия

РБК20:40
RT на русском

Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

RT на русском21:24
ТАСС

Трамп заявил, что у США есть системы вооружений, о которых никто не знает

ТАСС19:26
Lenta.ru

Трамп похвастался секретными американскими системами вооружений

Lenta.ru18:47
Московский Комсомолец

Трамп похвастался системами вооружений США, о которых никто не знает

Московский Комсомолец18:15

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Рост по правилам: ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже уровня потребительских цен» направлен на отзыв в правительство.
Известия17:01
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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