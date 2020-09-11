Ни Китай, ни Россия не обладают оружием, подобным тому, что сейчас имеется у Соединенных Штатов, заявил Дональд Трамп. По его словам, об этих вооружениях никто не знает. Ранее американский президент рассказывал о "супер-пупер" ракете.