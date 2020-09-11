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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений

Ни Китай, ни Россия не обладают оружием, подобным тому, что сейчас имеется у Соединенных Штатов, заявил Дональд Трамп. По его словам, об этих вооружениях никто не знает. Ранее американский президент рассказывал о "супер-пупер" ракете.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Эксперт призвал спокойно относится к словам Трампа об уникальном оружии

РИА Новости04:59
RT на русском

Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

RT на русском21:24
Lenta.ru

Трамп похвастался секретными американскими системами вооружений

Lenta.ru18:47
РБК

Трамп объявил о наличии у США неизвестного другим оружия

РБК20:40
ТАСС

Трамп заявил, что у США есть системы вооружений, о которых никто не знает

ТАСС19:26
Интерфакс

Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений

Интерфакс21:48
Московский Комсомолец

Трамп похвастался системами вооружений США, о которых никто не знает

Московский Комсомолец18:15

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.
МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
РИА Новости03:57
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Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным
REGNUM02:34
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Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным

Парламентские группы по связям России и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, следует из заявления, подписанного председателями обеих групп – Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным – с российской.
Взгляд.ру04:11
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Атомные подлодки Северного флота провели стрельбы в Баренцевом море

Напомним, 8 сентября экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота отработал противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.
REGNUM03:29

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Прививки от гриппа в России в 2020 году стали популярнее

Большая часть – 60% – респондентов никогда не прививались от гриппа (по данным Роспотребнадзора, в 2019 году охват вакцинацией по всей России составил 50% населения страны), однако в этом году об отказе от прививки заявили всего 41% опрошенных.
Vademecum04:21

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридус9 сентября в 02:30
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Ученые впервые зафиксировали уникальный космический взрыв

Ученые Университета штата Флорида смогли зафиксировать необычную сверхновую LSQ14fmg с уникальными свойствами: она медленно разгорается и бьет рекорды яркости среди сверхновых своего класса, сообщается в журнале The Astrophysical Journal.
Общественная служба новостей04:36