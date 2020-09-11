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RT на русском
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Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.В источнике
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RT на русском

Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

RT на русском21:24
Lenta.ru

Трамп похвастался секретными американскими системами вооружений

Lenta.ru18:47
РИА Новости

«У России такого нет»: Трамп рассказал об американском оружии

РИА Новости20:31
ТАСС

Трамп заявил, что у США есть системы вооружений, о которых никто не знает

ТАСС19:26
Life.ru

Трамп похвастался американскими вооружениями, о которых «никто не знает»

Life.ru18:51
РБК

Трамп объявил о наличии у США неизвестного другим оружия

РБК20:40
Московский Комсомолец

Трамп похвастался системами вооружений США, о которых никто не знает

Московский Комсомолец18:15

Госсекретарь США верит в отравление Навального властями России

Французское информационное агентство AFP привело высказывание государственного секретаря США Майка Помпео, в котором он заявил о большой вероятности отравления Алексея Навального по указу «высокопоставленных российских чиновников».
Вести Подмосковьявчера в 00:37
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Турчинов назвал виновных в потере Крыма

Александр Турчинов, занимавший весной 2014 года должность исполняющего обязанности президента Украины, возложил ответственность за выход Крыма из состава украинского государства на "деятелей, которые разоружали украинскую армию".
Российский Диалогвчера в 12:05
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:31
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Проктолог Малышев перечислил ранние симптомы рака кишечника

Раннее распознавание рака кишечника позволит предотвратить развитие болезни, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Характерные признаки заболевания, появляющиеся еще на ранних стадиях, назвал хирург-колопроктолог, член ассоциации колопроктологов России, врач Александр Малышев.
Уфимские Заметкивчера в 10:30
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Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
Коммерсантъвчера в 16:55
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FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАССвчера в 06:24

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.comвчера в 09:35
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