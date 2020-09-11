Французское информационное агентство AFP привело высказывание государственного секретаря США Майка Помпео, в котором он заявил о большой вероятности отравления Алексея Навального по указу «высокопоставленных российских чиновников».
Александр Турчинов, занимавший весной 2014 года должность исполняющего обязанности президента Украины, возложил ответственность за выход Крыма из состава украинского государства на "деятелей, которые разоружали украинскую армию".
Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Раннее распознавание рака кишечника позволит предотвратить развитие болезни, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Характерные признаки заболевания, появляющиеся еще на ранних стадиях, назвал хирург-колопроктолог, член ассоциации колопроктологов России, врач Александр Малышев.
Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).