Оренбург, 11 сентября 2020, 07:12 — REGNUM В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения председателю потребительского кооператива «Семейная копилка» Елене В. Она выпущена из-под стражи с запретом определённых действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда города и добавили, что постановление не вступило в законную силу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет продлевать установленный срок для продажи китайского приложения TikTok, которое будет заблокировано в случае, если сделка не состоится, сообщает РИА "Новости".
Центр имени Гамалеи категорически отвергает обвинения зарубежных учёных в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замдиректора по научной работе Денис Логунов.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.