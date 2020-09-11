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RT на русском
RT на русском

Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.В источнике
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RT на русском

Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

RT на русском21:24
Интерфакс

Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений

Интерфакс21:48
Lenta.ru

Трамп похвастался секретными американскими системами вооружений

Lenta.ru18:47
РИА Новости

«У России такого нет»: Трамп рассказал об американском оружии

РИА Новости20:31
ТАСС

Трамп заявил, что у США есть системы вооружений, о которых никто не знает

ТАСС19:26
РБК

Трамп объявил о наличии у США неизвестного другим оружия

РБК20:40
Московский Комсомолец

Трамп похвастался системами вооружений США, о которых никто не знает

Московский Комсомолец18:15

В Оренбурге председателя «Семейной копилки» выпустили из СИЗО

Оренбург, 11 сентября 2020, 07:12 — REGNUM В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения председателю потребительского кооператива «Семейная копилка» Елене В. Она выпущена из-под стражи с запретом определённых действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда города и добавили, что постановление не вступило в законную силу.
REGNUM00:12
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Большое исследование сердечно-сосудистых заболеваний проведут на Сахалине

Исследование "Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России" (ЭССЕ-РФ 3) проходит в нашей стране в третий раз по инициативе Министерства здравоохранения РФ.
Сахалин.Инфо23:32

Трамп заявил, что продления крайнего срока для продажи TikTok не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет продлевать установленный срок для продажи китайского приложения TikTok, которое будет заблокировано в случае, если сделка не состоится, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:45

Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечаниявчера в 05:58
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Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике

Центр имени Гамалеи категорически отвергает обвинения зарубежных учёных в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замдиректора по научной работе Денис Логунов.
RT на русскомвчера в 06:20
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфаксвчера в 07:10
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