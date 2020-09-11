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RT на русском
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Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.В источнике
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РИА Новости

Трамп рассказал о наличии у США невиданных систем вооружений

РИА Новости20:31
Интерфакс

Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений

Интерфакс21:48
РБК

Трамп объявил о наличии у США неизвестного другим оружия

РБК20:40
RT на русском

Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

RT на русском21:24
ТАСС

Трамп заявил, что у США есть системы вооружений, о которых никто не знает

ТАСС19:26
Lenta.ru

Трамп похвастался секретными американскими системами вооружений

Lenta.ru18:47
Московский Комсомолец

Трамп похвастался системами вооружений США, о которых никто не знает

Московский Комсомолец18:15

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Семь стран СНГ проверят боеготовность объединённой системы ПВО

Москва, 11 сентября 2020, 09:36 — REGNUM Семь стран Содружества Независимых государств сегодня, 11 сентября, проведут проверку боевой готовности объединённой системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе тренировки.
REGNUM02:36
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО-5 и сокамерники осужденного на 8 лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15

Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com05:33
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Глава Rio Tinto после скандала с пещерами аборигенов уйдет в отставку

Главный исполнительный директор австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto Жан-Себастьян Жак до 31 марта 2021 года покинет свою должность после скандала с разрушением древних пещер в Австралии.
РБК05:50

Microsoft объявила цены на консоли Xbox Series X и Series S в России

Как сообщается на сайте информационного-новостного портала EVO-RUS.COM, стало известно о дате начала продаж на российском рынке игровых консолей Xbox Series S и Xbox Series X. Продажи стартуют с 10 ноября текущего года.
Лезги газетвчера в 14:12
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