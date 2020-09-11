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Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.В источнике
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RT на русском

Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

RT на русском21:24
Lenta.ru

Трамп похвастался секретными американскими системами вооружений

Lenta.ru18:47
РБК

Трамп объявил о наличии у США неизвестного другим оружия

РБК20:40
РИА Новости

Трамп рассказал о наличии у США невиданных систем вооружений

РИА Новости20:31
ТАСС

Трамп заявил, что у США есть системы вооружений, о которых никто не знает

ТАСС19:26
Интерфакс

Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений

Интерфакс21:48
Московский Комсомолец

Трамп похвастался системами вооружений США, о которых никто не знает

Московский Комсомолец18:15

Тедеско: Кокорин может попасть в состав на матч с ЦСКА

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался относительно шансов Александра Кокорина принять участие в матче против ЦСКА, а также рассказал о вероятности ухода из клуба защитников Самюэля Жиго и Ильи Кутепова.
Российская газета07:46

Финляндия смягчила ограничения на поездки для туристов

По словам министра внутренних дел Марии Охисало, туристические поездки будут разрешены со странами, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 тысяч жителей.
Петрозаводск говорит01:02

NASA предложило скупать у частных компаний грунт с поверхности Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предложило американским и другим частным компаниям за вознаграждение принять участие в конкурсе на забор реголита с поверхности Луны и доставку его на Землю в собственность NASA.
ТАССвчера в 12:58
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации четырех политических партий, среди которых "Народ против коррупции" двоюродного племянника президента России Романа Путина.
РИА Новости02:40
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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