Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.В источнике
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