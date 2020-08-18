Трамп заявил о намерении обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудит с Россией ситуацию в Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед журналистами во вторник, 18 августа. Американский лидер предположил, что в Белоруссии «недостаточно демократии».В источнике
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