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Мойка78
Мойка78

Трамп заявил о намерении обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудит с Россией ситуацию в Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед журналистами во вторник, 18 августа. Американский лидер предположил, что в Белоруссии «недостаточно демократии».В источнике
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Газета.Ru

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:20
ТАСС

Трамп заявил, что намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

ТАССвчера в 10:32
РБК

Трамп увидел «не слишком много» демократии в Белоруссии

РБКвчера в 10:34
Коммерсантъ

Трамп планирует обсудить с властями России ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 10:58
Комсомольская правда

Трамп заявил о намерении США обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 10:14
RT на русском

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:06
РИА Новости

США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:02
КП - Беларусь

«Не слишком много демократии». Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать с Россией ситуацию в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 12:00

Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил, что программа оппозиционного штаба на период до 2030 г. предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и вступление в перспективе в Евросоюз и НАТО.
Ведомостивчера в 12:00
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ruвчера в 09:22
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Власти города в Белоруссии согласились с требованиями протестующих

Исполком Гродно первым из органов власти крупных городов Белоруссии согласился выполнить требования протестующих, в том числе разрешить митинги на центральных площадях, предоставить оппозиции телеэфир и не препятствовать проведению забастовок.
Ридус00:00
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Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.
РБК17:01