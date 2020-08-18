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Lenta.ru
Lenta.ru

Трамп захотел обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп хочет обсудить с Россией ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после прошедших там президентских выборов. Об этом он заявил во вторник, 18 августа, выступая перед журналистами в Белом доме, передает РИА Новости.В источнике
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Газета.Ru

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Газета.Ru12:20
Коммерсантъ

Трамп планирует обсудить с властями России ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъ10:58
ТАСС

Трамп заявил, что намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

ТАСС10:32
РБК

Трамп увидел «не слишком много» демократии в Белоруссии

РБК10:34
Комсомольская правда

Трамп заявил о намерении США обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правда10:14
RT на русском

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

RT на русском10:06
РИА Новости

США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии

РИА Новости10:02
КП - Беларусь

«Не слишком много демократии». Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать с Россией ситуацию в Беларуси

КП - Беларусь12:00

Бутусов о минских «вагнеровцах»: ЗЕ сознательно обезглавил разведку

Бурба, говорит Бутусов, подозревал Ермака и Демченко в сознательном провале операции по захвату на территории России граждан РФ, подозреваемых в совершении «военных преступлений на Украине».
Бутусов о минских «вагнеровцах»: ЗЕ сознательно обезглавил разведку
Евразия Daily10:03

Экс-фигуранта «дела 27 июля» оштрафовали почти на полмиллиона рублей

Пресненский суд Москвы назначил бывшему фигуранту "дела 27 июля" Владиславу Барабанову два штрафа общей суммой в размере 450 тыс. рублей за повторное нарушение порядка проведения пикетирования, сообщил "Интерфаксу" адвокат Василий Кушнир во вторник.
Интерфакс14:26

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Германия не собирается прогибаться под США из-за «Северного потока-2»

В текущей ситуации едва ли найдется что-то более утомительное для немецких политиков, чем необходимость постоянно отбрыкиваться от посягательств США на строительство «Северного потока – 2». Вашингтон каждую неделю грозится новыми санкциями, словно не видя, что немцам это словно о стенку горох.
Госновости11:56

Фармацевтический вестник: на момент регистрации безопасность российской вакцины от коронавируса проверили на 20 людях

Газета "Фармацевтический вестник" выяснила, что на момент регистрации безопасность российской вакцины от коронавируса проверили всего на 20 людях.
Эхо Москвы15:25
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Оппозиция Белоруссии рассказала об ожиданиях от Евросоюза

Оппозиция Белоруссии ждет от Евросоюза, что он предложит механизмы решения ситуации в стране, заявил во вторник, 18 августа, член координационного совета, дипломат и бывший директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.
Известия13:25
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUM15:20
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