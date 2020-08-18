Трамп захотел обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии
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Президент США Дональд Трамп хочет обсудить с Россией ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после прошедших там президентских выборов. Об этом он заявил во вторник, 18 августа, выступая перед журналистами в Белом доме, передает РИА Новости.В источнике
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