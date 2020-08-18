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Мойка78
Мойка78

Трамп заявил о намерении обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудит с Россией ситуацию в Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед журналистами во вторник, 18 августа. Американский лидер предположил, что в Белоруссии «недостаточно демократии».В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:20
RT на русском

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:06
РБК

Трамп увидел «не слишком много» демократии в Белоруссии

РБКвчера в 10:34
ТАСС

Трамп заявил, что намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

ТАССвчера в 10:32
Комсомольская правда

Трамп заявил о намерении США обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 10:14
Коммерсантъ

Трамп планирует обсудить с властями России ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 10:58
РИА Новости

США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:02
КП - Беларусь

«Не слишком много демократии». Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать с Россией ситуацию в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 12:00