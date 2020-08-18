Трамп планирует обсудить с властями России ситуацию в Белоруссии
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Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с руководством России ситуацию с протестами в Белоруссии после президентских выборов. Ранее он называл ситуацию «ужасной».В источнике
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Трамп заявил о намерении США обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии
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«Не слишком много демократии». Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать с Россией ситуацию в Беларуси
КП - Беларусьвчера в 12:00