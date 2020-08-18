Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Трамп планирует обсудить с властями России ситуацию в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с руководством России ситуацию с протестами в Белоруссии после президентских выборов. Ранее он называл ситуацию «ужасной».В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:20
РИА Новости

США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:02
РБК

Трамп увидел «не слишком много» демократии в Белоруссии

РБКвчера в 10:34
ТАСС

Трамп заявил, что намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

ТАССвчера в 10:32
Комсомольская правда

Трамп заявил о намерении США обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 10:14
RT на русском

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:06
Коммерсантъ

Трамп планирует обсудить с властями России ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 10:58
КП - Беларусь

«Не слишком много демократии». Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать с Россией ситуацию в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 12:00

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъвчера в 00:29
541

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
17

Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Ранее появилась информация, что в ходе телефонного разговора Путин и Меркель провели обсуждение ситуации в Белоруссии, которая сложилась после обнародования результатов президентских выборов.
CT newsвчера в 07:41
1K

Бутусов о минских «вагнеровцах»: ЗЕ сознательно обезглавил разведку

Бурба, говорит Бутусов, подозревал Ермака и Демченко в сознательном провале операции по захвату на территории России граждан РФ, подозреваемых в совершении «военных преступлений на Украине».
Евразия Dailyвчера в 10:03

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
326

Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионат17 августа в 10:43
3