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Мойка78
Мойка78

Трамп заявил о намерении обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудит с Россией ситуацию в Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед журналистами во вторник, 18 августа. Американский лидер предположил, что в Белоруссии «недостаточно демократии».В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:20
РИА Новости

США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:02
РБК

Трамп увидел «не слишком много» демократии в Белоруссии

РБКвчера в 10:34
ТАСС

Трамп заявил, что намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

ТАССвчера в 10:32
Комсомольская правда

Трамп заявил о намерении США обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 10:14
RT на русском

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:06
Коммерсантъ

Трамп планирует обсудить с властями России ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 10:58
КП - Беларусь

«Не слишком много демократии». Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать с Россией ситуацию в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 12:00

Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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Минтруд не поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем

Mossovetinfo.ru – Объявить 31 декабря выходным днем и перенести рабочий день на предшествующий выходной нельзя согласно Трудовому кодексу, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минтруда главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову.
Моссовет17 августа в 04:16
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