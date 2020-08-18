Трамп заявил о намерении обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии
Смотрите также
Настя Каменских снялась голой в поле и призналась в любви к нудизму
Mitsubishi Outlander в России получит версию Black Edition
Россиян предупредили о возможном росте цен на автомобили
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
Пугачева сняла грустное видео с сыном Гарри
Глава Башкирии пообещал не разрабатывать шихан Куштау
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Захваченный мятежниками президент Мали объявил о своей отставке
Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии
В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»
Путин объяснил Меркель позицию РФ по ситуации в Белоруссии
В Красноярском крае браконьер застрелил двух человек
Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Полиция США усилила патрулирование у генконсульства РФ в Нью-Йорке
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры
Минтруд не поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем
Путин объяснил Меркель позицию РФ по ситуации в Белоруссии
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов
Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном
Путин обсудил с главой Евросовета кризис в Белоруссии
СК возбудил уголовное дело из-за гибели российского генерала в Сирии
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
Захваченный мятежниками президент Мали объявил о своей отставке
Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
На Среднем Урале продлили запрет на полную загрузку детских садов
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудит с Россией ситуацию в Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед журналистами во вторник, 18 августа. Американский лидер предположил, что в Белоруссии «недостаточно демократии».В источнике
Подробнее о событии
Трамп заявил о намерении США обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии
Комсомольская правдавчера в 10:14
«Не слишком много демократии». Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать с Россией ситуацию в Беларуси
КП - Беларусьвчера в 12:00