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Life.ru
Life.ru

Трамп заявил о намерении обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом американский лидер заявил на встрече с журналистами, сообщает агентство Reuters.В источнике
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Газета.Ru

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:20
Коммерсантъ

Трамп планирует обсудить с властями России ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 10:58
RT на русском

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:06
ТАСС

Трамп заявил, что намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

ТАССвчера в 10:32
Комсомольская правда

Трамп заявил о намерении США обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 10:14
РБК

Трамп увидел «не слишком много» демократии в Белоруссии

РБКвчера в 10:34
РИА Новости

США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:02
КП - Беларусь

«Не слишком много демократии». Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать с Россией ситуацию в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 12:00

Минтруд не поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем

Mossovetinfo.ru – Объявить 31 декабря выходным днем и перенести рабочий день на предшествующий выходной нельзя согласно Трудовому кодексу, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минтруда главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову.
Моссовет17 августа в 04:16
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В Кирове сына экс-депутата Госдумы задержали за вождение в пьяном виде

Сын бывшего депутата Госдумы, члена совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Кировской области Сергея Доронина был задержан за опасное вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения.
РИА Новостивчера в 05:56
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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В Амурской области в столовой 19 человек заразились сальмонеллёзом

Благовещенск, 19 августа 2020, 03:21 — REGNUM В Благовещенске Амурской области 19 человек заразились сальмонеллёзом после того как употребляли продукцию в «Столовой №1 Копейка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.
REGNUM20:21
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На матче между «Зенитом» и ЦСКА ожидается около 29 тыс. болельщиков

Как пишет ТАСС, в рамках установленного стандарта, санитарного регламента и вынужденных ограничений на матче ожидается 29 тысяч болельщиков, включая сектора активного боления, ложи, зоны гостеприимства и премиальную зону.
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:35