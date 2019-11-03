Политика
Телеканал 360°Трамп заявил о намерении подписать торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пойти на подписание торговой сделки с США. В данный момент он ищет место для заключения этого договора. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
«Мы в хорошей форме, у нас хороший прогресс, и нет никаких естественных причин, по которым это не может произойти», — передает Bloomberg слова министра.Телеканал 360°15:57
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Отмена саммита АТЭС в Чили - новое препятствие для торговли между США и КНР
Кривое-зеркало.ру31 октября в 16:51
Требование США к Китаю о крупных закупках противоречит идее о свободной торговле
Вестник Кавказа31 октября в 18:00
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Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев доставлен в больницу после сердечного приступа
Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа, сообщают телеграм-каналы 112 и Mash.
Игры
Вестерн «Red Dead Redemption 2» для компьютеров показал новый трейлер
Компания Rockstar объявила о минимальных и рекомендуемых системных требованиях для вестерна «Red Dead Redemption 2», запуск компьютерной версии которого намечен на 5 ноября.
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Здоровье
В Минздраве Украины отчитались о наличии вакцин от дифтерии
На Украине в наличии имеются 6 млн 800 тыс. доз вакцин от дифтерии, но привиты до 60% взрослых и младенцев до года.
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
Футбол
«Лацио» в гостях обыграл «Милан»
«Милан» на своем поле принимал «Лацио» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Авто
Составлен рейтинг внедорожников с наибольшим клиренсом
Политика
Президента McDonald’s уволили из-за служебного романа
Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети быстрого питания McDonald's из-за отношений с сотрудницей.
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Хоккей
Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Музыка
В Севилье вручили награды MTV Europe Music Awards
Политика
Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Культура
Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре
В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Здоровье
Искусственный интеллект начнет ставить диагнозы россиянам
В России искусственный интеллект научат ставить диагнозы на основе медицинских анализов.
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года почти без пробега
Пробег 33-летнего автомобиля составляет всего 46 км – с таким показателем он поступил с завода.
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
Происшествия
В Курской области школьницы разгромили надгробия на кладбище
В Курской области три старшеклассницы проникли на кладбище и разгромили шесть надгробий, передает Telegram-канал "Readovka".
Политика
Поддержку первичного звена здравоохранения признали заслугой Путина
Поддержка первичного звена здравоохранения в России является личной заслугой президента Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев не стал отводить первенца в элитный детский сад
Российский певец Сергей Лазарев и ранее подробно рассказывал о своей семье, подчеркивая, что оба его ребенка были рождены от одной и той же суррогатной матери.
Фигурное катание