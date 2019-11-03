с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пойти на подписание торговой сделки с США. В данный момент он ищет место для заключения этого договора. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп заявил о намерении подписать торговую сделку с Китаем

Здоровье В Минздраве Украины отчитались о наличии вакцин от дифтерии На Украине в наличии имеются 6 млн 800 тыс. доз вакцин от дифтерии, но привиты до 60% взрослых и младенцев до года.

Политика Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Политика Президента McDonald’s уволили из-за служебного романа Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети быстрого питания McDonald's из-за отношений с сотрудницей.

Автоспорт Квята оштрафовали во второй гонке подряд Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Культура Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.