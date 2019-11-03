Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Трамп заявил о намерении подписать торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пойти на подписание торговой сделки с США. В данный момент он ищет место для заключения этого договора. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Трамп анонсировал окончательную торговую сделку с Китаем

Свободная Пресса14:45

Трамп анонсировал подписание первого этапа торговых договоренностей с КНР

Московский Комсомолец13:53

Трамп: соглашение по первому этапу торговых договоренностей с Китаем будет подписано в США

ТАСС14:07

Трамп о торговом соглашении с КНР: «Будет подписано где-то в США»

REGNUM14:05

Трамп предложил Си Цзиньпину подписать торговую сделку на встрече в Айове

Интерфакс01 ноября в 19:58

Трамп не исключил проведение переговоров с Си Цзиньпином в Айове

Коммерсантъ01 ноября в 18:57

Трамп предложил провести встречу по торговле с Си Цзиньпином в Айове

РИА Новости01 ноября в 17:03
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Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика

Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Финансы

Евро спасет курс доллара: эксперт сделал прогноз на неделю

Как сообщается в новостях биржи, вечер 1 ноября курса доллара закончил на отметке 63,53 руб. Курс евро на открытии стал больше на две десятых копейки копейки, в течение дня он также потерял в цене и к 12:00 стоил 71,38 рубля.
Свободная Пресса вчера в 01:27
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В Таганроге на предприятии загорелась кровля цеха

Кровля цеха загорелась на площади 100 квадратных метров на предприятии "Красный гидропресс" в Таганроге Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 10:23
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Взяли деньги и не вернули: кто снимает фильмы, разоряющие Россию

Ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей.
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Общество

Названы российские вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Специалисты портала HeadHunter назвали размещенные в России вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц.
МИР 24 вчера в 09:10
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости 01 ноября в 18:04
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Газета.Ru 10:12
Автоспорт

Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира

Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Юга.ру 15:48
Футбол

«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера

Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат 14:58
Политика

В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»

В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
Рифей-Пермь 12:36
Политика

Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа

Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
ТАСС 17:35
Политика

Украинский военный пожаловался на качество питания в армии

Известия 19:25
Космос

Астрономы раскрыли тайну зарождения инопланетной жизни

Gazeta.SPb 01 ноября в 23:07
Культура

Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Армия и оружие

В Пентагоне опровергли сведения об обстреле патруля США в Сирии

РБК 22:08
Футбол

Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR

Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
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Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

Принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 01 ноября в 17:23
Политика

Аркадий Бабченко уехал с Украины

О причинах переезда журналиста не сообщается. Аркадий Бабченко уехал из России в начале 2017 года.
Говорит Москва 03:45
Хоккей

Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" - "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд.
Газета.Ru 19:59
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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Наука

В Каталонии найдено ожерелье последних неандертальцев

В северо-восточной части Каталонии исследователями был найден фрагмент ожерелья, принадлежащий последним представителям неандертальцев.
Дни24 вчера в 07:33
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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Microsoft разработало новое приложение Office для Android

Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.
Актуальные Новости 09:35
Общество

Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег

Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:34
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В Москву на следующей неделе придет субтропическое тепло

«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от плюс 3 до плюс 8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.
РИАМО вчера в 06:25
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Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата

РБК 16:43
Футбол

«Барселона» проиграла «Леванте», пропустив 3 гола за 7 минут

Sport24.ru вчера в 11:53
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Число души 2: как сохранить и приумножить здоровье тем, кто родился 2, 11, 20 и 29 числа

Люди с Числом души 2 редко могут похвастаться крепким телосложением и отменным здоровьем.
7Дней.ру 01 ноября в 20:00
Транспорт

С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей

Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
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