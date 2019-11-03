Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пойти на подписание торговой сделки с США. В данный момент он ищет место для заключения этого договора. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп заявил о намерении подписать торговую сделку с Китаем

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