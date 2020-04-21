Энергетика

Вести.RuВести.RuТрамп решил пополнить стратегический нефтяной резерв США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен пополнить стратегический резерв страны 75 миллионами баррелей нефти в условиях беспрецедентного падения цен на WTI. По словам главы Белого дома, он рассматривает этот шаг "исходя из рекордно низкой цены на нефть".
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с чего всё началось
Текущие рекордно низкие цены на нефть позволят полностью заполнить национальные резервы страны, заявил
 президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
РБКвчера в 18:51

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США воспользуются ценами на нефть и заполнят нацрезервы, заявил Трамп

РИА Новостивчера в 17:59

Трамп подтвердил планы заполнить нефтяной резерв США на фоне низких цен

Московский Комсомолецвчера в 22:41

Трамп заявил о планах заполнить нефтяные резервы США на фоне низких цен

РБКвчера в 18:51

Трамп подтвердил намерение заполнить нефтяной резерв США на фоне низких цен

ТАССвчера в 18:23

Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США

RT на русскомвчера в 18:14

Трамп решил полностью заполнить стратегические резервы нефти на фоне низких цен

Интерфаксвчера в 18:03

США намерены воспользоваться историческим падением цен на нефть чтобы заполнить стратегические резервы

Эхо Москвы01:30
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Экономика

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Lenta.ru 01:26
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Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений

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В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека

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Российская газета 01:23
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Стоимость нефти WTI упала ниже нуля

Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
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Экономика

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

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Коммерсантъ вчера в 18:42
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Политика

Сергей Наумов пообещал применить армейский опыт на посту зампреда

В повестке дня значится обсуждение двух кадровых назначений в региональное правительство: Сергея Наумова предлагается согласовать на должность зампреда - министра труда и социальной защиты, а Ирину Седову - на пост зампреда областного кабмина.
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В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

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REGNUM вчера в 10:12
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Solo примет участие в шоу «Вечерний Ургант»

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Inc-news.ru вчера в 15:49
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Общество

В Воронежской области еще у 31 человека подтвердили коронавирус

Свыше 30 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Воронежской области, число заболевших в регионе выросло до 211, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:54
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Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
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Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Экономика

Как сектор благотворительности выживает в период пандемии коронавируса

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РБК 03:18
Общество

Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском

Российская газета 02:17
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Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной сообщил последние данные о ее состоянии

Исполнительный директор театра «Русская песня» рассказал о состоянии Надежды Бабкиной.
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Общество

Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице

Уволенные в эпидемию опасного вируса смогут получать максимум денежных выплат по безработице.
Evo-rus.com вчера в 08:01
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Энергетика

Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
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Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
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Авто

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Автоновости дня 18 апреля в 09:01
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Общество

Власти Казахстана намерены постепенно смягчать карантин

Власти Казахстана намерены постепенно снимать ограничительные меры, которые ранее были введены в стране из-за распространения коронавируса COVID-19, если будет соблюдаться санитарно-эпидемиологическая безопасность.
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В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
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Число жертв канадского стрелка увеличилось

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В больнице Екатеринбурга у 78 пациентов и врачей нашли коронавирус

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Facebook решила удалять сообщения по акциям протеста в США

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Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
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