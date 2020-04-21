Энергетика

ИзвестияИзвестияТрамп отреагировал на падение стоимости нефти

Обрушение цены на нефть WTI — скоротечное явление, которое объясняется в основном финансовым давлением. Такое мнение высказал в понедельник, 20 апреля, президент США Дональд Трамп. Американский лидер подчеркнул, что отрицательные цены на углеводороды станут кратковременным явлением, передает ТАСС.
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Дональд Трамп
Основываясь на рекордно низких ценах на нефть ... мы заполняем наши нефтяные нацрезервы, стратегические резервы, и мы надеемся добавить до 75 миллионов баррелей в резервы. И это будет впервые за долгое время, когда они заполнены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 17:59

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Трамп объяснил падение цены на нефть WTI финансовым давлением

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