Энергетика
ИзвестияТрамп отреагировал на падение стоимости нефти
Обрушение цены на нефть WTI — скоротечное явление, которое объясняется в основном финансовым давлением. Такое мнение высказал в понедельник, 20 апреля, президент США Дональд Трамп. Американский лидер подчеркнул, что отрицательные цены на углеводороды станут кратковременным явлением, передает ТАСС.
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Основываясь на рекордно низких ценах на нефть ... мы заполняем наши нефтяные нацрезервы, стратегические резервы, и мы надеемся добавить до 75 миллионов баррелей в резервы. И это будет впервые за долгое время, когда они заполнены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 17:59
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Гарант 07:19
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В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
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Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
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РБК 15:05
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Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
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США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
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Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель
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В Якутии за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом
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Космос
В направлении Земли летит новая комета
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Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента
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Суд назначил условный срок с испытательным сроком в два года жителю города Новокузнецка Кемеровской области за призывы в интернете сменить конституционный строй России с использованием насилия, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
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Как за год может перевернуться жизнь. В 2012 году «Спартак» играл в Лиге чемпионов, а в Москву приезжала праймовая «Барселона».
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Бывший нападающий миланского "Интера" и сборной Бразилии Роналдо высказался о сравнениях с форвардом туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
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Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
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