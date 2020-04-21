Энергетика

ToDay News UfaToDay News UfaТрамп заявил о намерении заполнить полностью резервы нефти США

Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд Трамп хочет поймать момент, пока цены на нефть упали до рекордно низких сумм. В его планах заполнить нефтяные хранилища Америки полностью. А это значит, порядка 75 млн баррелей.
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