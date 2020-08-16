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REGNUM
REGNUM

Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.В источнике
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Известия

Кучерена оценил заявление Трампа о планах рассмотреть дело Сноудена

Известия04:53
РИА Новости

Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании

РИА Новости04:40
Интерфакс

Кучерена обсудит со Сноуденом ситуацию с его возможным помилованием

Интерфакс04:22
ТАСС

Адвокат Сноудена прокомментировал слова Трампа о помиловании его подзащитного

ТАСС04:50
НТВ

Адвокат Сноудена отреагировал на слова Трампа о возможном помиловании

НТВ04:46
ИА Красная Весна

Трамп заявил, что «подумает» о помиловании Сноудена

ИА Красная Весна06:53
Коммерсантъ

Трамп заявил, что внимательно изучит возможность помилования Сноудена

Коммерсантъ18:01

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Участвовавших в служениях схимонаха Сергия отлучили от церкви

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с обращением, в котором назвал предательством участие в служениях лишенного сана схимонаха Сергия, одного из основателей Среднеуральского женского монастыря.
ТАСС01:43
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В ДТП под Тамбовом погибли три человека

«На просёлочной дороге неподалёку от села Ярославка Никифоровского района в частично заполненном водой канале обнаружен перевёрнутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 14:27
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